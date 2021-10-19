الخارجية التركية تبلغ 10 سفراء بأن بيانات دولهم حول عثمان كافالا "غير مسؤولة ومرفوضة"

أبلغت وزارة الخارجية التركية 10 سفراء معتمدين في أنقرة، بأن بيانات دولهم حول رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016 "غير مسؤولة ومرفوضة".

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والتقى نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، اليوم الثلاثاء، سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا لدى تركيا.

وأعرب قايماقجي، الذي يشغل في الوزارة أيضا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا.

وكانت الخارجية التركية أعلنت، أمس الاثنين، عن استدعائها سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.

وشهدت تركيا في 15 يوليو عام 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش والشرطة تابعة لتنظيم الداعية "غولن" المقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات التركية عثمان كافالا، المعارض، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر.

واستهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت آنذاك باسم حركة "جيزي" واستهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء.

ثم اتهم بأنه حاول "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وبعدما تمت تبرئته في المرة الأولى في فبراير 2020، وضع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب ضد أردوغان.

المصدر: الأناضول