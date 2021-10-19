ممثل الناتو يزور جورجيا

ذكرت وزارة الخارجية الجورجية أن الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو المعني بدول جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، خافيير كولومينا، سيصل إلى جورجيا الثلاثاء ضمن زيارة تستغرق يومين.

وأوضحت الوزارة أن كولومينا سيلتقي خلال الزيارة ممثلين عن المجتمع المدني حيث من المتوقع أن يتم بحث عملية اندماج جورجيا في الناتو والأوضاع في المنطقة.

وبعد ذلك يجري ممثل الناتو لقاء مع الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، ورئيس الوزراء، إيراكلي غاريباشفيلي، ووزير الخارجية، دافيد زالكالياني، ومسؤولين آخرين.

ويقوم كولومينا بأول جولة إلى جنوب القوقاز حيث سيصل إلى جورجيا قادما من أذربيجان ليتوجه بعد هذه الزيارة إلى أرمينيا.

وسبق أن اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، يوم 5 أكتوبر، أن جورجيا وأوكرانيا ستنضمان في نهاية المطاف إلى حلف شمال الأطلسي لكن "ذلك لن يحدث غدا".

المصدر: وكالات