المكسيك تسجل 96 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الاثنين، تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 284477.

ولم تشر بيانات الوزارة إلى عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت الوزارة أشارت في اليوم السابق إلى تسجيل 1993 إصابة و60 وفاة جديدة بالفيروس.

وسبق أن قالت الوزارة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

المصدر: "رويترز"