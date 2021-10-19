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الولايات المتحدة.. مقتل 11 شخصا خلال يومين في عمليات إطلاق نار في الحانات

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الولايات المتحدة.. مقتل 11 شخصا خلال يومين في عمليات إطلاق نار في الحانات
Reuters JAY PAUL
صورة من الأرشيف
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أظهرت معطيات منظمة غير حكومية أن عمليات إطلاق النار في الحانات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أودت بحياة 11 شخصا خلال يومي العطلة الأسبوعية الأخيرة.

وأفاد موقع Gun Violence Archive بأن 11 شخصا قتلوا في حالات إطلاق النار، وأصيب 28 آخرون بجروح، كما أصيب نحو 20 شخصا في حوادث إطلاق نار من سيارات في شوارع المدن الأمريكية.

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ووقعت حوادث إطلاق النار في الحانات في ولايات تينيسي وتكساس وكارولينا الشمالية.

ووقعت حوادث إطلاق النار من السيارات في شيكاغو وواشنطن وجزيرة مانهاتن بوسط نيويورك.

كما تم تسجيل حالات إطلاق نار في مواقف للسيارات وقرب محلات تجارية ومحطات التزود بالوقود، أسفرت عن إصابات عديدة أيضا.

المصدر: "نوفوستي"

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