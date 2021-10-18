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واشنطن تعلن إرسال "فريق صغير" إلى هايتي بعد خطف مجموعة من الأمريكيين

أخبار العالم

واشنطن تعلن إرسال
Reuters KEVIN LAMARQUE
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت "فريقا صغيرا" إلى هايتي للتعامل مع قضية اختطاف عصابة مسلحة لمجموعة من المواطنين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الفريق سيساعد في الجهود لتحديد مكان وجود المخطوفين وتحريرهم.

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وأكد برايس أن السفارة الأمريكية في بورت أو برانس على اتصال دائم بسلطات وشرطة هايتي وبعائلات المواطنين الأمريكيين المخطوفين.

وكانت إحدى الجماعات الإجرامية المسلحة في هايتي قد اختطفت مجموعة من 16 أمريكيا وكندي من العاملين في منظمة مسيحية وأفراد عائلاتهم. وتضم المجموعة 7 نساء و5 أطفال.

المصدر: رويترز

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