سيدني تخفف قيود كوفيد-19 بعد ارتفاع معدلات التطعيم

خففت أكبر مدينة في أستراليا، سيدني، مزيدا من القيود بعد أسبوع واحد فقط من رفع الإغلاق الذي كان مفروضا بسبب كوفيد-19، وسط ارتفاع في مستويات التطعيم.

وأدت زيادة التطعيم بشكل أسرع من المتوقع إلى تقديم موعد رفع المزيد من القيود عدة أيام، مع تصدر ولاية نيو ساوث ويلز معدل التطعيم اللازم بجرعتين وهو 80% في مطلع الأسبوع للأشخاص فوق 16 عاما.

وكانت السلطات قد تعهدت بالبدء في تخفيف القيود مع وصول المعدلات إلى 70% و 80% و 90%.

ولن يكون لزاما استخدام الكمامات في المكاتب، كما يمكن لعدد أكبر من الناس التجمع في المنازل وفي الهواء الطلق، في الوقت الذي تستعد فيه سيدني للتعايش مع كوفيد-19 بعد قضاء فترات كبيرة من هذا العام خالية من الفيروس إلى أن تفشت سلالة دلتا في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

ويمكن لمتاجر البيع بالتجزئة والحانات وصالات الألعاب الرياضية استقبال مزيد من الرواد، بينما يمكن حضور عدد غير محدود من المدعوين حفلات الزفاف.

المصدر: رويترز