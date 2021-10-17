تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني "حاولوا شن هجوم على منطقة عملية (نبع السلام) بشمال سوريا".

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وقال حساب الوزارة في "تويتر" إن "القوات المسلحة التركية لم ولن تسمح للتنظيم الإرهابي بتعكير أجواء السلام والأمن في منطقة عملية نبع السلام".

وأوضحت الوزارة أن القوات الخاصة أحبطت محاولة هجوم الإرهابيين على المنطقة، وتمكنت من تحييد 5 منهم.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، المتحصنين بجبال شمال العراق وسوريا، مبررة ذلك بالرد على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب، الذي تحاربه أنقرة على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: الأناضول