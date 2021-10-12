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تركيا تعلن القبض على سوري تتهمه بالوقوف وراء هجوم إزمير في 2017

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تركيا تعلن القبض على سوري تتهمه بالوقوف وراء هجوم إزمير في 2017
Reuters KHALIL ASHAWI
عنصر من الجيش التركي
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أعلنت السلطات التركية القبض على عنصر من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، يدعى دليل حسو، لافتة إلى أنه "المسؤول عن تأمين المتفجرات في هجوم شهدته ولاية إزمير عام 2017".

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وأشارت وكالة "الاناضول" إلى أنه تم إيقاف حسو، وهو من الجنسية السورية، في 4 أكتوبر الجاري، في عملية أمنية للسلطات التركية.

ولفتت "الأناضول" إلى أن تحقيقات النيابة العامة في إزمير، أظهرت أن "الإرهابي حسو قام بتأمين المتفجرات للمجموعة التي قامت بشن الهجوم على القصر العدلي بإزمير، عام 2017، وذلك عبر إحضارها من سوريا وتسليمها في ولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا، وعن مشاركته في هجمات واعتداءات ضد قوات الأمن التركية، في منطقة نصيبين بولاية ماردين، عام 2015".

تجدر الإشارة إلى أنه في الخامس من يناير2017، تعرض القصر العدلي في إزمير، لهجوم مسلح قتل على إثره شرطي تركي وموظف في المبنى المذكور، وأصيب 9 أشخاص، فيما تم تحييد العنصرين اللذين نفذا الهجوم.

المصدر: "الأناضول"

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