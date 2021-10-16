بريطانيا تسجل 43423 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم السبت 43423 إصابة جديدة بفيروس كورونا و148 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.

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وكشفت دراسة يوم الخميس أن معدل الإصابة بمرض كوفيد-19 بين الأطفال في إنكلترا زاد في سبتمبر، بعد العودة إلى المدارس من عطلة الصيف، وهو ما أبقى الإصابات مرتفعة وإن كانت تراجعت بين البالغين.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: "رويترز"