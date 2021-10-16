معهد بولندي يقترح فرض عقوبات جديدة على روسيا

اقترح المعهد البولندي للأبحاث الدولية على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب "سياستها العدوانية" ضد بلدان أوروبا الشرقية، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت قناة "RT" عن نشرة للمعهد ورد فيها: "في ضوء الخطوات العدوانية الروسية الهادفة ضد بلدان الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لها، يجب على الاتحاد الأوروبي تحديد صيغ للإجراءات الجوابية حال استمرار الأعمال العدوانية للسلطات الروسية".

وأشار المعهد إلى أن فرض قيود على روسيا في المجال المصرفي ومجال الطاقة قد تصبح الأكثر فعالية.

وإضافة إلى ذلك، أوصى المعهد البولندي بتعزيز دعم المجتمع المدني في روسيا بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الدبلوماسية. كما اقترح على الاتحاد الأوروبي دعم وسائل الإعلام والمؤسسات غير الحكومية الروسية.

وقام مجلس الاتحاد الأوروبي سابقا بتوسيع قائمة العقوبات الفردية تجاه المواطنين الروس والأوكرانيين والمنظمات المسؤولية عما يسمى بـ "تقويض سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا".

المصدر: RT