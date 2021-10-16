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واشنطن تدين الهجوم على مسجد شيعي في قندهار جنوبي أفغانستان أمس

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واشنطن تدين الهجوم على مسجد شيعي في قندهار جنوبي أفغانستان أمس
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دانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم على مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة، والذي أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

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وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس في تغريدة عبر "تويتر"، "ندين بشدة الهجوم على مسجد شيعي في قندهار اليوم، وهو ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر".

وأضاف برايس، "نقدم تعازينا للضحايا وأسرهم. للشعب الأفغاني الحق في العيش والعبادة في سلام وأمان أيا كان الدين أو المعتقد الذي يختاره".

يذكر أن تفجير انتحاري تبناه تنظيم "داعش" استهدف مسجد الإمام برقة الشيعي بمدينة قندهار جنوب أفغانستان أمس الجمعة خلف عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: RT

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