بريطانيا.. تنكيس الأعلام فوق داونينغ ستريت والبرلمان بعد مقتل برلماني وجونسون يعود للندن

تم تنكيس الأعلام فوق عدد من المؤسسات الحكومية في لندن، حدادا على النائب البرلماني المحافظ، ديفيد أميس، الذي قتل اليوم الجمعة إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة أثناء لقاء انتخابي.

وأكدت وكالة "رويترز" أن الأعلام نكست فوق مقر رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" ومبنى البرلمان، بينما أعرب العديد من المشرعين عن صدمتهم إزاء وفاة أميس البالغ من العمر 69 عاما الذي كان برلمانيا مخضرما وانتخب في مجلس النواب لأول مرة عام 1983.

وعلى خلفية مقتل أميس، هرع رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى العودة للندن من مدينة برستل غرب انجلترا حيث شارك في اجتماع.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها فيه في الهجوم الذي أودى بحياة أميس في كنيسة بلفيرس الميثودية في بلدة لي-آن-سي، غير أن دواع الهجوم لا تزال مجهولة.

المصدر: "رويترز"