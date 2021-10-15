طهران: تصريحات الرئيس الأذربيجاني "ملفقة"

وصفت طهران تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأخيرة بأنها "ملفقة" ومثيرة للاستغراب، وقالت إنها تصب في صالح إسرائيل.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ما قاله علييف وخاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات، وأن بلاده أغلقت طريق تهريب المخدرات من إيران إلى أرمينيا، فأوروبا، وذلك بعد استعادة أذربيجان السيطرة على جزء من حدودها مع إيران بعد أن كانت تحت سيطرة أرمينيا.

خطيب زادة قال إن كيل الاتهامات الإعلامية من ذلك النوع "يصب فقط في صالح الكيان الصهيوني الذي يهدف للتأثير على العلاقات الأخوية بين إيران وأذربيجان".

وشدد زادة على دور بلاده التقدمي في مكافحة تجارة المخدرات قائلا إن تقديم إيران "آلاف الشهداء والجرحى طوال العقود الأربعة الماضية لمكافحة تلك الظاهرة المشؤومة، يعد أحد مظاهر الجهود الحثيثة التي تبذلها في هذا الطريق"، وأضاف أن "المؤسسات الدولية ذات الصلة صادقت على هذه الجهود في أكثر من مناسبة".

وأشار خطيب زادة إلى "الرسائل الإيجابية" التي تصل طهران من باكو "عبر قنوات خاصة"، وقال "يبدو أن باكو مصرة على التصريحات الإعلامية الفاقدة لأي أساس".

وختم بالقول إن طهران سترد على تلك التصريحات "في المكان المناسب وكما يقتضي الأمر".

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وتشهد العلاقات بين باكو وطهران توترا متصاعدا، وقبل يومين رد علييف على تصريحات إيرانية اتهمت بلاده بأنها تتعاون بشكل وثيق مع خصمها إسرائيل، وتحاول أن تجتذبها إلى "قره باغ" لتقترب من الحدود مع إيران.

ووصف علييف ذلك بأنه "ضرب من الهراء والسخافة، ومحاولة لتشويه سمعة أذربيجان في نظر المجتمع الإيراني".

المصدر: RT + وكالات