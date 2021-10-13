علييف: الحديث عن اجتذاب إسرائيل إلى قره باغ ضرب من الهراء

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن باكو تدحض الحديث عن اجتذاب إسرائيل إلى قره باغ لتقترب من الحدود مع إيران.

ووصف كل ذلك، بأنه ضرب من الهراء والسخافة، ومحاولة لتشويه سمعة أذربيجان في نظر المجتمع الإيراني.

ويشار إلى أن التوتر تصاعد بين طهران وباكو، في منتصف سبتمبر. وتشتبه السلطات الإيرانية، في أن أذربيجان تتعاون بشكل وثيق مع خصمها إسرائيل.

وتتهم طهران، الجانب الإسرائيلي بالسعي للاقتراب من الحدود الإيرانية عبر أذربيجان، ومحاولة استغلال الوضع في قره باغ، وإثارة خلاف في العلاقات بين باكو وطهران.

وأضاف علييف في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "نرفض كل الاتهامات الموجهة لأذربيجان فيما يتعلق بالدعوة المزعومة لإسرائيل إلى الأراضي المحررة. هذا هراء. هذا مجرد ذريعة لتشويه سمعة أذربيجان، مصممة للجمهور المحلي. يمكن لأي شخص أن يذهب ويتحقق من عدم وجود حياة هناك. لقد أصاب الدمار كل شيء. نحن نطالب بأن يتم احترامنا كما نحترم الآخرين".

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أمس الثلاثاء، ناقش وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف مع نظيره الإيراني، العلاقات بين البلدين عبر الهاتف، وأشارا إلى أن اللهجة التي لوحظت مؤخرا، لا تتوافق مع مستوى العلاقات الودية.

المصدر: نوفوستي