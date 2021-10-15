إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

أعلنت الشرطة المكسيكية أن شخصين أصيبا جراء إطلاق نار في مطار العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم الجمعة.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت شخصا على خلفية حادثة إطلاق النار التي حصلت، حسب تقارير إعلامية، في المبنى الثاني من مطار بينيتو خواريز الدولي صباح اليوم.

وأكدت إدارة المطار أن عمله لم يتأثر بالحادث.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨

Reportan balacera en Terminal 2 del @AICM_mx

En un momento más información

📸: Cuartoscuro pic.twitter.com/0AagR0DEI0 — SDP Noticias (@sdpnoticias) October 15, 2021

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.

المصدر: "رويترز" + وكالات