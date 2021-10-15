الكشف عن تفاصيل الهجوم الدموي على حسينية في قندهار جنوب أفغانستان

كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل الانفجار الدموي الذي أودى بأرواح عشرات المصلين اليوم الجمعة داخل مسجد شيعي في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي تأكيده أن الهجوم الذي أودى حسب آخر البيانات بأرواح 37 شخصا على الأقل نفذ من قبل أربعة أشخاص كان ثلاثة منهم انتحاريين، فيما أطلق الرابع الرصاص على حراس مسجد بيبي فاطمة (المعروف أيضا بمسجد إمام بارغاه) وهو من أكبر المساجد في قندهار.

وأكدت تقارير صحفية أفغانية أن عدة انفجارات دوت عند أبواب المسجد وداخله، وسط حشد من المصلين.

بدورها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن شهود عيان حديثهم عن ثلاثة انفجارات دوت عند الباب الرئيسي للمسجد وفي الجزء الجنوبي منه وفي المكان المخصص للاغتسال فيه.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل خلف في جمعة الأسبوع الماضي، حسب بعض التقارير، أكثر من 120 قتيلا في مسجد شيعي في ولاية قندوز، وتبناه تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات