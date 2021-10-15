إسرائيل تستضيف تدريبا عسكريا جويا ضخما الأسبوع المقبل

تنظم إسرائيل الأسبوع المقبل تدريبا جويل دوليا هو الأول من نوعه، حيث ستصل العشرات من فرق الطائرات من سبع دول حول العالم للمشاركة في تدريب "العلم الأزرق" لسلاح الجو.

والتدريب الذي سيقام في قاعدة "عوفداة" في جنوب إسرائيل، سيبدأ يوم الأحد 17 أكتوبر الحالي ويستمر حتى 28 منه.

وسيشمل التدريب، الذي ستشارك فيه فرق من الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والهند واليونان، عدة تمارين جديدة، كمشاركة السرب القتالي البريطاني، بالإضافة لسرب قتالي هندي الذي يشغل طائرات ميراج، وسرب قتالي فرنسي الذي سيشغل طائرات رفائيل.

وستتدرب الفرق على عدة أنواع مع المعارك كمعارك الجو-جو، والأرض-جو، وستتدرب على التعامل مع تهديد صواريخ أرض-جو المتقدمة، وكذلك الأصناف القتالية.

واعلن الجيش الإسرائيلي أن أهداف التدريب هي تعزيز التعاون الاستراتيجي والدولي، وكذلك تعلم وتعميق دمج طائرات الجيل الخامس والرابع، مع التركيز على تعزيز وتقوية القدرات التشغيلية للقوات الجوية.

المصدر: i24news