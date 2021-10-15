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ملكة بريطانيا غاضبة من قادة العالم

أخبار العالم

ملكة بريطانيا غاضبة من قادة العالم
Reuters
إليزابيث الثانية
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أعربت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن انزعاجها من قادة العالم الذين يتحدثون عن تغير المناخ لكنهم لا يفعلون شيئا لمعالجة الأزمة.

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وقالت الملكة، التي من المقرر أن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ "كوب 26" في غلاسكو، إنها ما زالت لا تعرف من سيأتي.

وأضافت الملكة البالغة من العمر 95 عاما لكاميلا، دوقة كورنوال وزوجة ابنها تشارلز، أمير ويلز ورئيس الجمعية الويلزية: "أمر غير عادي. لقد سمعت كل شيء عن كوب 26.. ما زلت لا أعرف من سيأتي.."

وتابعت إليزابيث في محادثة التي تم التقاطها بواسطة ميكروفون: "نحن نعرف فقط الأشخاص الذين لن يأتوا.. إنه أمر مزعج حقا عندما يتحدثون، لكنهم لا يفعلون". 

المصدر: رويترز

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