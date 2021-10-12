رئيس "كوب 26" يدعو قادة العالم إلى تجنب الفشل

دعا رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 26" ألوك شارما قادة العالم لتفادي فشل المؤتمر المناخي الذي سيقام في نوفمبر في غلاسغو، لافتا إلى التحسينات التي يجب القيام بها بشأن "النقاط الأساسية".

وقال ألوك شارما في كلمة له بمناسبة زيارته مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس: "يجب احترام التعهدات التي قطعت في باريس قبل ست سنوات (عند التوقيع على اتفاق باريس) وفي النهاية يقع هذا على عاتق قادة العالم".

وأضاف: "نجاح أو فشل كوب 26 بين أيديهم مثل مصير اتفاق باريس" الهادف إلى حصر الاحتباس الحراري بـ +1,5 درجة مئوية مقارنة مع العصر ما قبل الصناعي، مشددا على أنه "إذا لم نتحرك بسرعة، فلن نلتزم بـ الـ1,5 درجة بهذا الحاجز الحراري (وستتخطّاه). باريس وعدت وعلى غلاسغو ان تفي بالوعد".

وأشار إلى أنه من أصل "الأربع نقاط الرئيسية" وهي الحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ وتمويل أفقر البلدان والتعاون الدولي، "أحرزنا تقدما ولكن ما زال أمامنا طريق طويل ومن المهم أن يمر به القادة".

المصدر: "أ ف ب"