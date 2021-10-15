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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره السعودي إنهاء الصراع في اليمن

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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره السعودي إنهاء الصراع في اليمن
Reuters
لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، واشنطن، 14 أكتوبر 2021
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التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أمس الخميس، في واشنطن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "ناقش الوزيران التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى حل دائم لإنهاء الصراع في اليمن".

وأضاف البيان: "جدد الوزير الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها. كما جدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تدين هجمات الحوثيين على المملكة".

وتابع: "كما ناقشا قضايا إقليمية ودولة بما في ذلك حقوق الإنسان".

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

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