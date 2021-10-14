روسيا والولايات المتحدة تبحثان تطبيق معاهدة "ستارت 3"
Hector Christiaen
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عقدت روسيا والولايات المتحدة اجتماعا للجنة الاستشارية الخاصة بتطبيق معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) في جنيف.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، أن "وفدي الولايات المتحدة وروسيا واصلا مناقشة القضايا العملية المتعلقة بتطبيق المعاهدة".
واستمرت دورة اللجنة الاستشارية من 5 إلى 15 أكتوبر.
يذكر أن المعاهدة دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، هي تنص على تقليص عدد الصواريخ النووية. وفي 2021 تم تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات.
المصدر: "نوفوستي"
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