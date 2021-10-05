اللجنة الروسية الأمريكية الخاصة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية تجتمع في جنيف
Reuters DENIS BALIBOUSE
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أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن اللجنة الروسية الأمريكية المشتركة الخاصة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستجتمع في جنيف يوم 5 أكتوبر.
يذكر أن روسيا والولايات المتحدة قررتا تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في فبراير 2021 لمدة 5 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق بشأن عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالمعاهدة تم التوصل إليه أثناء الجولة الأخيرة من المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي، والتي عقدت في جنيف يوم 30 سبتمبر الماضي.
المصدر: "إنترفاكس"
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