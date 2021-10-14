روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 9 دول بداية من الشهر المقبل

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، استئناف الرحات الجوية مع 9 دول، بينها تونس وسلطنة عمان.

وأعلن المركز الروسي لمنع انتقال وتفشي فيروس كورونا، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه بداية من 9 نوفمبر المقبل، "تقرر استئناف الرحلات المنتظمة على أساس متبادل مع الدول التالية: تونس، وجزر الباهاما، وإيران، وهولندا، والنرويج، وسلوفينيا، وسلطنة عمان، وسويسرا، وتايلاند".

المصدر: نوفوستي