الشرطة النرويجية: مهاجم كونغسبرغ اعتنق الإسلام مؤخرا وهناك شخص ثان!

قالت الشرطة النرويجية إن رجلا دنماركيا يشتبه في قتله 5 أشخاص بقوس وسهام في النرويج تحول إلى دين الإسلام في وقت سابق، وإن الشرطة كانت تتابعه بسبب مخاوف من التطرف.

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وأوضح مسؤول الشرطة النرويجية أولي بريدروب سايفرود، اليوم الخميس، للصحفيين أن المهاجم مواطن دنماركي يبلغ من العمر 37 عاما، مضيفا: "كانت هناك مخاوف مرتبطة بالتطرف في السابق"، والشرطة تتابع المهاجم منذ عام 2020.

وفي بيان لها، أفادت شرطة أوسلو بأنها تلقت تقارير عن وجود رجل آخر يحمل قوسا وسهما، مؤكدة أنها بصدد البحث عنه.

وقتل 5 أشخاص فيما أصيب آخران بجروح في كونغسبرج (جنوب شرق النروج) مساء أمس الأربعاء، في هجوم شنه رجل بواسطة قوس للرماية، قبل أن تعتقله الشرطة التي لم تستبعد فرضية الهجوم الإرهابي.

#BREAKING#NORWAY



🔴 NORWAY: BOW AND ARROW ATTACK IN KONGSBERG!



Several people have been killed & others injured during an #attack in Norwegian town of #KONGSBERG, acc to local police.

The attacker was using a bow and arrow.

He was just arrested#BreakingNews#Video#BowAttackpic.twitter.com/pYc5aREMmN — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 13, 2021

المصدر: رويترز