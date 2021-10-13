قبرص.. حكومة سانر تقدم استقالتها

قدمت حكومة شمال قبرص غير المعترف بها، برئاسة أرسان سانر استقالتها، الأربعاء، نظرا للمشاكل التي تعانيها الأحزاب الثلاثة الشريكة في الحكومة الائتلافية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن سانر توجه إلى قصر الرئاسة حيث قدم استقالة الحكومة للرئيس إرسين تتار.

وأوضح سانر، أن "استقالة الحكومة الائتلافية التي تضم إلى جانب (الوحدة الوطنية)، حزبي (النهضة) و(الديمقراطي)، جاءت بسبب المشاكل الداخلية للأحزاب المكونة لها، وهو ما جعل استمرارها أمرا صعبا".

وقال: "لاحظت أن الحكومة لم تعد قادرة على الاستمرار، فبادرت إلى تقديم الاستقالة".

وتابع: "يجب إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت".

جدير بالذكر أن حكومة سانر الائتلافية المستقيلة، تشكلت في ديسمبر الماضي.

وأرسان سانر من مواليد عام 1966 في مدينة غازي ماغوسا، تخرج في جامعة "تراقيا" مهندسا معماريا عام 1988، وانتخب لعضوية المجلس البلدي للمدينة عن حزب الوحدة الوطنية بين عامي 2002 و2006. وشغل منصب وزير السياحة والبيئة والثقافة عام 2009، ومنصب وزير الإعمار والمواصلات عام 2010، ووزير العمل والضمان الاجتماعي عام 2016.

المصدر: "تاس" + وكالات