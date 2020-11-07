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رئيس جمهورية شمال قبرص يكلف أرسان سانر بتشكيل الحكومة

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رئيس جمهورية شمال قبرص يكلف أرسان سانر بتشكيل الحكومة
AFP Birol BEBEK
رئيس جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها أرسين تتار - أرشيف
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أعلن رئيس جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها أرسين تتار، تكليف نائب رئيس حزب الوحدة الوطنية أرسان سانر بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وقال لدى استقباله سانر في مقر رئاسة الجمهورية: "انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة لي وفق المادة 106 من الدستور، أكلف السيد سانر بتشكيل الحكومة"، معربا عن تمنياته بنجاح سانر في مهامه وأن "تجلب حكومته الخير للبلاد".

وأضاف: "من المفيد جدا تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لاستمرار تقديم الخدمات للشعب والتغلب على المشاكل الاقتصادية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المكلف أنه "سيعمل على تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن".

وأرسان سانر من مواليد عام 1966 في مدينة غازي ماغوسا، تخرج في جامعة "تراقيا" مهندسا معماريا عام 1988، وانتخب لعضوية المجلس البلدي للمدينة عن حزب الوحدة الوطنية بين عامي 2002 و2006.

شغل منصب وزير السياحة والبيئة والثقافة عام 2009، ومنصب وزير الإعمار والمواصلات عام 2010، ووزير العمل والضمان الاجتماعي عام 2016.

المصدر: "الأناضول"

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