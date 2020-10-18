فوز مرشح مدعوم من تركيا في انتخابات رئاسة جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها

فاز رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها، أرسين تتار، المدعوم من تركيا، في انتخابات الرئاسة متفوقا في سباق شرس على رئيس الدولة المعلنة من طرف واحد، مصطفة أقينجي.

وأفادت لجنة الانتخابات في شمال قبرص، اليوم الأحد، بأن تتار (60 عاما)، زعيم "حزب الوحدة الوطنية"، حصل على 51.74% من أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع مقابل 48.26% لأقينجي (72 عاما)، الذي سجل نفسه كمرشح مستقل.

وأوضحت لجنة الانتخابات أن هذه النتائج تأتي بعد فرز الأصوات في كل مراكز الاقتراع البالغ عددها 738 ضمن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بينما تجاوزت نسبة الإقبال 60%.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في قبرص التركية يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

ويعتبر تتار من أبرز داعمي وجود دولتين مستقلتين في شبه جزيرة قبرص ويعارض بشدة إقامة فدرالية مكونة من منطقتين، وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دعمه لمرشح "حزب الوحدة الوطنية".

ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد والتي تقطنها أغلبية تركية وتعترف بها أنقرة فحسب، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية وتعد عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو 2017.

المصدر: وكالات