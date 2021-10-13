تركيا تعلن إنقاذ 22 طالب لجوء في بحر إيجة

قالت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أنها أنقذت 22 طالب لجوء "دفعتهم اليونان باتجاه المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل ولاية موغلا في بحر إيجة، جنوب غربي البلاد".

وتوجهت طواقم خفر السواحل التركية إلى قبالة سواحل منطقة "داتشا" إثر تلقيها نداء استغاثة من قارب مطاطي على متنه طالبي لجوء، بحسب وكالة "الأناضول".

وذكرت الوكالة أن الفرق التركية تمكنت من إنقاذ 22 طالب لجوء من جمهورية إفريقيا الوسطى، أجبرهم خفر السواحل اليوناني على العودة نحو المياه الإقليمية التركية.

وأحالت الفرق التركية طالبي اللجوء إلى دائرة الهجرة في موغلا.

المصدر: "الأناضول"