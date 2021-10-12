تركيا.. إنقاذ 159 مهاجرا قبالة سواحل بحر إيجة

أنقذت طواقم خفر السواحل التركية، الثلاثاء، 159 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الغربية والجنوب غربية للبلاد.

وأفادت مصادر في خفر السواحل، أن "طواقمها أنقذت 54 مهاجرا غير نظامي داخل قوارب مطاطية وقارب نجاة قبالة سواحل قضاء مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد".

وأشارت أيضا، إلى "إنقاذ 71 مهاجرا قبالة سواحل قضاء بودروم في موغلا، داخل 4 قوارب مطاطية".

وفي السياق ذاته، أنقذت طواقم خفر السواحل في ولاية جناق قلعة غربي البلاد، 14 مهاجرا غير نظامي بعد أن دفعتهم السلطات اليونانية نحو المياه الإقليمية لتركيا داخل قوارب نجاة.

وذكرت المصادر، أن "خفر السواحل أنقذ 20 مهاجرا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء "كوش أضاسي" في ولاية آيدن".

ونقلت طواقم خفر السواحل المهاجرين إلى مديريات الهجرة في كل من موغلا وجناق قلعة وآيدن.

المصدر: "الأناضول"