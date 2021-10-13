 
مباشر

وزيرة الخارجية الليبية تزور تركيا

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الليبية تزور تركيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ri29

أعلنت وزاة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ستزور البلاد يوم غد الخميس، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ستزور وزيرة الخارجية الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، بلادنا في 14 أكتوبر 2021. وسيتم خلال الاجتماعات التي ستعقد بحث علاقاتنا الثنائية وآخر التطورات في ليبيا".

هذا ونفت الرئاسة التركية في وقت سابق اليوم صحة تقارير إعلامية مفادها أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور ليبيا الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يبدأ أردوغان الأحد القادم جولة إفريقية تستغرق أربعة أيام وتشمل أنغولا ونيجيريا وتوغو.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا