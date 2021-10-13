وزيرة الخارجية الليبية تزور تركيا

أعلنت وزاة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ستزور البلاد يوم غد الخميس، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ستزور وزيرة الخارجية الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، بلادنا في 14 أكتوبر 2021. وسيتم خلال الاجتماعات التي ستعقد بحث علاقاتنا الثنائية وآخر التطورات في ليبيا".

هذا ونفت الرئاسة التركية في وقت سابق اليوم صحة تقارير إعلامية مفادها أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور ليبيا الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يبدأ أردوغان الأحد القادم جولة إفريقية تستغرق أربعة أيام وتشمل أنغولا ونيجيريا وتوغو.

المصدر: RT