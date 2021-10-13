"نوفوستي": الرئاسة التركية تنفي قرب زيارة أردوغان إلى ليبيا

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن الرئاسة التركية نفت صحة تقارير إعلامية مفادها أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور ليبيا الجمعة القادم.

ونقلت "نوفوستي" اليوم الأربعاء عن متحدث باسم المكتب الإعلامي للرئاسة التركية قوله: "ليس لدينا أي معلومات عن زيارة الرئيس أردوغان إلى ليبيا أو تنظيم مثل هذه الزيارة".

ومن المقرر أن يبدأ أردوغان الأحد القادم جولة إفريقية تستغرق أربعة أيام وتشمل أنغولا ونيجيريا وتوغو.

المصدر: "نوفوستي" + "الأناضول"