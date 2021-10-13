الأمم المتحدة تطلق حملة تطعيم ضد إيبولا في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن مندوبيها بدأوا تلقيح سكان شرق الكونغو ضد فيروس إيبولا، بعد أن تأكد الأسبوع الماضي أن المرض أودى بحياة طفل صغير.

وأفادت المنظمة في بيان، بأن "الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بالمرض، بمن فيهم أفراد أسرة الصبي الصغير والعاملون الصحيون، سيحصلون على الجرعات الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركة (ميرك)".

وتابعت: "نحو ألف جرعة من اللقاح وصلت إلى غوما عاصمة إقليم كيفو في الكونغو، وتم إرسال 200 جرعة إلى مدينة بيني القريبة من المنطقة، والتي تم فيها رصد الحالة الأولى الأسبوع الماضي".

ويأتي تفشي فيروس "إيبولا" الجديد، بعد الوباء المدمر الذي أنتشر عام 2018، عندما قتل المرض أكثر من 2200 شخص في المنطقة.

المصدر: "أ ب"