اكتشاف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس إيبولا في شرق الكونغو

قال المختبر الوطني للطب الحيوي في الكونغو الديمقراطية مساء يوم الجمعة، إنه تم اكتشاف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس إيبولا في شرق البلاد.

وتم تأكيد حالة إصابة جديدة بالفيروس وفقا لتقرير داخلي صدر يوم الجمعة.

وتعد هذه الإصابة الأولى بعد خمسة أشهر من نهاية أحدث موجة تفشي للفيروس القاتل.

وامتنع وزير الصحة في الكونغو تأكيد المعلومات لكنه قال إن بيانا سيكون متاحا قريبا.

المصدر: "رويترز"