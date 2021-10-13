إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري
AP
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أعلنت السلطات اليوم الأربعاء أن منقذين من إسبانيا أنقذوا أكثر من 140 مهاجرا في طريق بحري خطير للسفر من إفريقيا إلى جزر الكناري.
وقالت أجهزة طوارئ جزر الكناري، إن المنقذين أنقذوا 90 مهاجرا 47 من جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا و43 من شمال إفريقيا من زورقين اعترضا قرب جزيرة غران كناريا.
واعتنت أجهزة الطوارئ بنحو 55 مهاجرا آخرين كلهم من دول جنوب الصحراء الكبرى بعد انتشالهم من زورق في المياه قرب جزيرة فورتفينتورا.
وسجلت وزارة الداخلية الإسبانية 13118 وافدا من المهاجرين على الجزر هذا العام حتى 30 سبتمبر، وهو أكثر من ضعفي العدد خلال الفترة نفسها العام الماضي.
المصدر: "أسوشيتد برس"
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