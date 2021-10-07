الشرطة المغربية تحبط محاولة مهاجرين اقتحام جيب سبتة

أحبطت الشرطة المغربية اليوم الخميس، محاولة لعدة مئات من المهاجرين لاقتحام جيب سبتة الخاضع لسيطرة إسبانيا، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مجموعة كبيرة من الرجال تجمعوا على الجانب المغربي من الحدود بعد حلول ليل الأربعاء وألقوا الحجارة على الشرطة التي تحركت لاعتراضهم.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "إل فارو دي سبتة" أن الشرطة المغربية طاردتهم في الشوارع وأحبطت جهودهم لتسلق السياج العالي الذي يفصل المغرب عن التراب الأوروبي.

‼ CON VÍDEO ▶️ Marruecos frena un intento de entrada masivo de subsaharianos por Benzú

📷 Incluye galería de fotos 📷#Ceuta#FronteraSurhttps://t.co/Zj9e3EWAm8 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) October 7, 2021

وعلى الجانب الإسباني، نشرت قوات الحرس المدني شرطة مكافحة الشغب وطائرة هليكوبتر وقوارب في حال عبور المهاجرين.

ينظر إلى سبتة ومليلة المجاورة، المدينة الإسبانية الأخرى المتمتعة بالحكم الذاتي على الساحل الشمالي الإفريقي، على أنهما نقاط انطلاق إلى أوروبا للعديد من الأفارقة الفارين من الفقر أو العنف، وتتكرر محاولات تسلق السياج.

المصدر: AP