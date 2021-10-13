أكيلبيك جاباروف يترأس حكومة قرغيزستان

قال المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية، في بيان، إن رئيس الجمهورية صادر جاباروف، وقع مرسوما بتعيين أكيلبيك جاباروف في منصب رئيس مجلس الوزراء في قرغيزستان.

وأضاف البيان: "وقع رئيس جمهورية قرغيزستان صادر جاباروف مرسوما تم بموجبه، تعيين أكيلبيك جاباروف رئيسا لمجلس وزراء جمهورية قرغيزستان، وكذلك في منصب رئيس الإدارة الرئاسية للجمهورية، وتم إعفاؤه من واجباته الوظيفية السابقة".

وذكر البيان، أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجديد، يحملان نفس الكنية

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يوم الاثنين الماضي، وقع الرئيس القرغيزي، على قانون دستوري أقره البرلمان قبل ذلك، وبموجبه يقوم رئيس الإدارة الرئاسية بشغل منصب رئيس مجلس الوزراء أيضا.

وفي يوم أمس، أقال صادر جاباروف، رئيس الحكومة القرغيزية أولوكبيك ماريبوف والحكومة بأكملها.

ويشار إلى أن أكيلبيك جاباروف، كان عضوا في البرلمان ، ثم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد والمالية في الجمهورية.

ويشتهر المذكور، بمبادرات مثيرة للجدل. في عام 2018 ، اقترح حظر كتابة الأخبار باللغة الروسية.

المصدر: وكالات