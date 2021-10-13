الكرملين: زيارة نولاند إلى موسكو ضرورية وتجري في الوقت المناسب

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتصالات مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، التي تقوم حاليا بزيارة إلى موسكو، ضرورية وتجري في الوقت المناسب.

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وردا على سؤال صحفي حول تقييم الكرملين للمفاوضات مع نولاند أجاب بيسكوف: "بالدرجة الأولى بالطبع فإن نتائج هذه المفاوضات يجب أن تعلق عليها وزارة الخارجية الروسية، إذ أن هذه الوزارة هي المضيف، لكننا بالطبع نعتقد أن هذه الاتصالات ضرورية وتجري في الوقت المناسب. من المهم التحدث وليس هناك حاجة للشكوى من حقيقة أنه ليس من الممكن على الفور التوصل إلى أي اتفاقات جدية. هيهات أن يكون ذلك ممكنا. إن علاقاتنا الثنائية تواجه مشاكل كبيرة جدا. ولا يمكن تسويتها بسرعة، لكن هذه الاتصالات ضرورية بلا شك".

وأضاف: "بلا شك يتم تنفيذ هذه الاتصالات في "روح جنيف" وتلك الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين هناك. وبالطبع لم تكن هذه الاتصالات أولى من نوعها. تعرفون أنه قد جرت عدة دورات من المشاورات حول مسائل الأمن الاستراتيجي والإشراف على الأسلحة. كما كانت هناك مشاورات بشأن الأمن السيبراني. لذلك يتطور كل شيء بشكل جيد، بالطبع بالمقارنة مع ما كان قبل جنيف، عندما لم تكن بين أي اتصالات. ونشهد حاليا تطورا إيجابيا لعلاقاتنا الثنائية".

وتنتهي زيارة فيكتوريا نولاند إلى موسكو اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تلتقي قبل ذلك نائب رئيس إدارة الكرملين، دميتري كوزاك ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف. وقالت نولاند بعد وصولها إلى روسيا إن الموضوع الرئيسي لمفاوضاتها في موسكو هو العلاقات المستقرة التي يمكن التنبؤ بها بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي