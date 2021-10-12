واشنطن تصف مباحثات نولاند في موسكو بأنها "بناءة ومثمرة"

أكدت واشنطن أن فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي أجرت محادثات بناءة في موسكو بشأن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

ونقل الناطق الصحفي باسم السفارة الأمريكية في موسكو، جيسون ريبهولتز، عن فيكتوريا نولاند قولها: "كانت اليوم لقاءات بناءة لمناقشة العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية مع المسؤولين في الخارجية الروسية".

Under Secretary Nuland: Constructive meetings today to discuss a range of bilateral, regional, and global issues with @mfa_russia counterparts. — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 12, 2021

وقبل ذلك قالت نولاند للصحفيين في أعقاب لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "أنا مسرورة لزيارة روسيا من جديد والعمل على علاقاتنا الثنائية".

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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن نولاند عقدت لقاءات "بناءة ومثمرة" في موسكو، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

واستمرت المشاورات بين نولاند وريابكوف في مقر الخارجية الروسية أكثر من ساعتين وراء الأبواب المغلقة. ومن المقرر أن تستمر زيارة المسؤولة الأمريكية لروسيا حتى يوم الأربعاء 13 أكتوبر.

المصدر: RT + وكالات