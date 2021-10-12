مسلحون يخطفون 3 تلاميذ من مدرسة دينية بشمال غرب نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية وإدارة مدرسة يوم الثلاثاء، إن مسلحين خطفوا ثلاثة طلاب علوم دينية كاثوليكية من مدرسة في ولاية كادونا شمال غربي البلاد.

وقال رئيس فرع ولاية كادونا للجمعية المسيحية النيجيرية، القس جوزيف هاياب، إن "المسلحين هاجموا المدرسة في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين وفتحوا النار على خمسة طلاب كانوا يجلسون معا بعد العشاء"، مضيفا: "جاء هؤلاء المسلحون وحاصرونا وأحذوهم. وفي وقت لاحق أطلقوا سراح اثنين وغادروا ومعهم ثلاثة".

وقال ناطق باسم الشرطة إن قوات الأمن انتشرت "لتمشيط الأدغال القريبة" ومحاولة إنقاذ الطلاب الثلاثة المخطوفين.

وقد أصيب ستة طلاب في الهجوم، بحسب مسؤولين في المدرسة.

هذا وشهدت كادونا، شأنها شأن معظم ولايات شمال غرب البلاد ووسطها، تصاعد الهجمات العنيفة التي تشنها جماعات مسلحة تنشط هناك. ويرى خبراء أمنيون أن معظم المسلحين هم من شباب عرقية الفولاني الذين كانوا في السابق رعاة ماشية وخاضوا صراعا لعقود ضد عرقية الهوسا حول المياه والمرعى.

المصدر: AP