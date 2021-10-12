تركيا تكشف عن مبادرتين بشأن أفغانستان

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيل مجموعة عمل من أجل أفغانستان ضمن "مجموعة العشرين"، فيما تحدث وزير خارجيته عن التخطيط لزيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى كابل.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقر: "نتابع الأوضاع في أفغانستان من كثب وسننتهي من مخطط الزيارة في الأيام المقبلة".

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وأوضح أنه بحث موضوع الزيارة الجماعية لوزراء الخارجية إلى كابل مع نظيرته الإندونيسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مضيفا أن فكرة الزيارة لاقت ترحيبا من قبل نظرائه في الدول "الصديقة والشقيقة".

واليوم أيضا، اقترح أردوغان تشكيل مجموعة عمل من أجل أفغانستان ضمن بنية "مجموعة دول العشرين"، وأعرب عن رغبة بلاده في ترؤسها.

وقال أردوغان خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس في "قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية" المنعقدة لمناقشة التطورات في أفغانستان: "ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأوضح أن "المجتمع الدولي لا يملك خيارا بأن يدير ظهره للشعب الأفغاني ويترك ذلك البلد لمصيره، محذرا من أن "الدول الأوروبية لا مفر لها أيضا من التأثر بضغوط الهجرة التي قد تتعرض لها تركيا من حدودها الجنوبية والشرقية".

المصدر: "الأناضول"