وسائل إعلام تركية: أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للعمل مع "طالبان" إذا شكلت حكومة أكثر شمولا

نقل تلفزيون "خبر ترك" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن نهج "طالبان" الحالي وحكومتها المؤقتة "لا يتسمان بالشمول"، وأنقرة مستعدة للعمل مع الحركة إذا شكلت حكومة أكثر شمولا.

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ونقل تلفزيون "خبر ترك" عن أردوغان قوله للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "بالنظر إلى نهج "طالبان" في الوقت الحالي، لم تشكل للأسف قيادة شاملة تضم جميع الأطياف".

وقال أردوغان: "لا توجد في الوقت الحالي سوى إشارات قليلة بشأن إمكانية إجراء بعض التغييرات واحتمال وجود مناخ أكثر شمولا في القيادة لم نر هذا بعد، إذا كان بالإمكان اتخاذ مثل هذه الخطوة، فقد ننتقل إلى مرحلة مناقشة ما يمكننا القيام به معا".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد اجتماع سفير تركيا في كابل جهاد أرجيناي، مع وزير خارجية حركة "طالبان" أمير خان متقي، وقال أرجيناي على "تويتر" إنه تعهد "بدعم تركيا المستمر للشعب الأفغاني والتزامها بالبناء على علاقاتنا التاريخية".

المصدر: رويترز