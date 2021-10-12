ملكة بريطانيا تظهر لأول مرة على الملأ متكئة على عكاز
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قالت وكالة PA Media Group البريطانية، إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وصلت إلى دير كنيسة وستمنستر في لندن للمشاركة في صلاة شكر بمناسبة الذكرى المئوية للفيلق البريطاني الملكي.
وأشارت الوكالة، إلى أن ملكة بريطانيا ظهرت لأول مرة على الملأ، وهي تحمل عصا بيدها.
ومن مكان الحدث، تم التقاط صورة للملكة إليزابيث الثانية، التي احتفلت بعيدها الـ 95 هذا العام، وهي تحمل العصا.
المصدر: نوفوستي
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