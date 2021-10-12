تحركات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان ونقل عدد كبير من الدبابات إلى المنطقة (فيديو)

أفادت مراسلتنا بوجود تحركات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، مشيرة إلى أنه تم نقل عدد كبير من الدبابات إلى المنطقة، محملة على الشاحنات.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح بأن "هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية" وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة ألقاها صباح يوم الاثنين في مؤتمر الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي إنه بعد ستة أشهر ستعقد حكومته جلسة لها للمصادقة على "خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددا، لعدد سكان هضبة الجولان".

وبعد ذلك قال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن دمشق تدين بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن المصدر قوله إن "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لامحالة طال الزمن أم قصر".

المصدر: RT