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القوات الهندية تقتل 5 مسلحين مشتبه بهم في قتال بكشمير

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القوات الهندية تقتل 5 مسلحين مشتبه بهم في قتال بكشمير
Reuters DANISH ISMAIL
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قتلت القوات الحكومية الهندية خمسة مسلحين مشتبه بهم في اشتباكين بالشطر الهندي من إقليم كشمير اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة الهندية إن الاشتباك الأول نشب في أعقاب مداهمة نفذتها قوات الجيش وشرطة مكافحة التمرد في منطقة إمام صاحب بمقاطعة شوبيان جنوبي كشمير.

وأضافت أن القوات طوقت المنطقة مساء الاثنين، ما أدى لاندلاع معركة بالأسلحة النارية بعد رفض المسلحين الاستسلام.

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وأفادت الشرطة بأن ثلاثة مسلحين قتلوا في الاشتباكات التي أعقبت ذلك في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقال بعض السكان إن القوات الهندية نسفت منزلا - يقطنه مدنيون - بمتفجرات خلال القتال، وهو تكتيك شائع تتبعه الهند في كشمير.

وذكرت الشرطة أن مسلحين اثنين قتلا في اشتباك منفصل اليوم الثلاثاء داخل بستان تفاح خلال عملية لمكافحة التمرد في قرية فيريبورا في شوبيان.

يأتي ذلك بعد يوم من قتل المتمردين خمسة جنود هنود في تبادل لإطلاق النار بالإقليم المتنازع عليه.

المصدر: أ ف ب

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