الجيش الهندي يعلن مقتل 5 من جنوده بينهم ضابط في معركة عنيفة مع مسلحين بإقليم كشمير

أفاد الجيش الهندي بمقتل 5 من جنوده بينهم ضابط، في معركة عنيفة مع مسلحين يقاتلون ضد الحكم الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه .

وأفاد المتحدث باسم الجيش الهندي، اللفتنانت كولونيل ديفيندر أناند، بأن "الشرطة والجنود طوقت منطقة غابات في منطقة سورانكوت الجنوبية بعد تقرير استخباراتي عن وجود مسلحين هناك"، مشيرا إلى أنه "مع بدء القوات عملية بحث، فتح مسلحون نيرانا كثيفة أصابت ضابطا بالجيش وأربعة جنود بجروح خطيرة، تم نقلهم إلى أقرب منشأة طبية، لكنهم ماتوا هناك".

ولفت إلى أنه تم إرسال تعزيزات من الجنود والشرطة إلى المنطقة، مضيفا أن القتال مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من الهند وباكستان تطالبان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير المقسم بينهما، حيث يدعم معظم الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم، إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة، في حين قتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية في الصراع منذ عام 1989، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة أن هذا الاقتال "يأتي وسط حملة قمع واسعة شنتها القوات الحكومية في وادي كشمير، في أعقاب سلسلة من عمليات القتل المستهدف في مدينة سريناغار الرئيسية في المنطقة الأسبوع الماضي".

المصدر: "أسوشيتد برس"