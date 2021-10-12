الكرملين: بوتين سيلتقي بينيت في 22 أكتوبر

أكد الكرملين أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من المخطط أن يجري في روسيا يوم 22 أكتوبر.

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وفي موجز صحفي اليوم الثلاثاء أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن التحضيرات جارية لقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة عمل إلى روسيا سيجرى خلالها زعيما البلدين محادثات ثنائية.

ويتوقع أن يتم أثناء الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدولتين اللتين تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.

المصدر: "تاس"