 
مباشر

سفير إسرائيل لدى موسكو: نفتالي بينيت سيزور روسيا في 22 أكتوبر

أخبار العالم

سفير إسرائيل لدى موسكو: نفتالي بينيت سيزور روسيا في 22 أكتوبر
Reuters Ronen Zvulun
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfuf

كشف سفير إسرائيل لدى موسكو ألكسندر بن تسفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يخطط لزيارة روسيا في 22 أكتوبر الجاري.

إقرأ المزيد
بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة يبحثان ملفات المنطقة ومكافحة كورونا
بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة يبحثان ملفات المنطقة ومكافحة كورونا

وفي تصريحات صحفية قال السفير ردا على سؤال حول موعد زيارة بينيت: "كان الجانب الروسي هو الذي أعلن عن ذلك، ونعتقد أن هذا ما سيحدث".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لوكالة "نوفوستي" إن إسرائيل وروسيا تناقشان تفاصيل زيارة بينيت المرتقبة في شهر أكتوبر.

ويتوقع أن يتم أثناء الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدولتين التي تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.

 

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا