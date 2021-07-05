بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة يبحثان ملفات المنطقة ومكافحة كورونا

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بحثا في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين عددا من الملفات، منها مكافحة الجائحة والتطورات في المنطقة.

وخلال الاتصال، الذي يعتبر الأول من نوعه بين الزعيمين، والذي بادر به الجانب الإسرائيلي، حسب البيان، تمنى الرئيس الروسي "كل التوفيق لنفتالي بينيت في منصبه كرئيس للوزراء"، وعبر الطرفان عن "تطلعهما المتبادل لتطوير كافة جوانب العلاقات الودية تقليديا بين روسيا وإسرائيل". كما تم الاتفاق على "مواصلة الاتصالات في المستقبل".

وأضاف البيان أن المحادثة تضمنت بحث "الإجراءات المتخذة في روسيا وإسرائيل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي".

وأشار البيان أنه "تم النظر في قضايا التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، وأعير الاهتمام للمهمة المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الحقيقة التاريخية حول أحداث الحرب العالمية الثانية، والتصدي لمحاولات مراجعة نتائجها، ولتمجيد النازية وإنكار الهولوكوست والمساهمة الحاسمة للجيش الأحمر في النصر".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان له إن بينيت شكر الرئيس الروسي على تهنئته بتشكيل حكومة في إسرائيل وأعرب عن "تقديره للعلاقة التاريخية بين الشعبين الروسي واليهودي".

وأضاف أن الزعيمين ناقشا العديد من القضايا الأمنية والدبلوماسية، وعبر بينيت عن شكره للرئيس الروسي على "الدور الذي تلعبه بلاده في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وعلى مساعدته في قضية الأسرى والمفقودين".

كما بحث الجانبان دور المهاجرين من أصول روسية في إسرائيل والأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الوزراء لهم كجسر بين البلدين، حسب البيان.

واشار البيان إلى أن بينيت وبوتين اتفقا على الاجتماع قريبا

المصدر: RT + وكالات