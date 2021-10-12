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محمد بن راشد في رسالة إلى الشباب العربي: "الإمارات بيت الجميع"

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محمد بن راشد في رسالة إلى الشباب العربي:
Reuters CHRISTOPHER PIKE
محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم بي، رئيس الوزراء الإماراتي
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وجه محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم بي، رئيس الوزراء الإماراتي، رسالة إلى الشباب العربي، بعد دراسة أظهرت نتائجها تفضيل الإمارات للعيش بنسبة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلدا عربيا لصالح أصداء "بي سي دبليو" أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 19%، ثم كندا 15%".

وأضاف: "نحن نقول بأن الإمارات بلد الجميع..وبيت الجميع..وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع..وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع".

المصدر: RT

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