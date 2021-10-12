 
مباشر

مستشار الأمن القومي بكوريا الجنوبية يبحث في واشنطن مقترح إعلان انتهاء الحرب الكورية

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي بكوريا الجنوبية يبحث في واشنطن مقترح إعلان انتهاء الحرب الكورية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhj0

أعلن مدير الأمن القومي بالرئاسة الكورية الجنوبية سوه هون أنه يعتزم بحث اقتراح الرئيس مون جيه إن بشأن إعلان انتهاء الحرب الكورية وقضايا أخرى مع كبار المسؤولين في واشنطن هذا الأسبوع.

أدلى مدير سوه بهذا التصريح أمس الاثنين بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره الأمريكي جاك سوليفان في واشنطن اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
الرئاسة الكورية الجنوبية: رد بيونغ يانغ على اقتراح إعلان نهاية الحرب
الرئاسة الكورية الجنوبية: رد بيونغ يانغ على اقتراح إعلان نهاية الحرب "مهم للغاية"

وقال سوه: "مع عودة قنوات التواصل بين الكوريتين للعمل، أعتقد أن هذا هو الوقت الذي علينا فيه التحقق من العلاقات بينهما من جهة، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من جهة أخرى، وعقد مباحثات شاملة".

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان يتوقع موقفا إيجابيا من الجانب الأمريكي بشأن الاقتراح المعلن، قال سوه إن الموضوع من بين بنود جدول أعماله.

ويخطط سوه أيضا جلال زيارته إلى واشنطن لمناقشة مسألة تخفيف العقوبات الأمريكية ضد بيونغ يانغ.

يأتي هذا في الوقت الذي تعزز فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتصالاتهما لاستئناف التواصل مع بيونغ يانغ من خلال الحوافز الإنسانية وغيرها، مع تأكيد واشنطن على أنها ليست لديها نية عدائية ومستعدة للقاء الشمال في أي مكان وزمان بلا شروط مسبقة.

المصدر: "يونهاب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا